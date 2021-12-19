Певица снялась в дерзкой фотосессии.

Украинская певица MARUV, которая последнее время часто гастролирует в РФ, снялась в фотосессии вместе со своим супругом Александром Корсуном.

Влюбленные позировали на байке. MARUV предстала в боди, латексной курточке и в массивных сапогах, а Александр - в кофте, черных штанах и кожаной курточке.

Читайте такжеСофия Ротару сейчас и 50 лет назад: как изменилась звезда (фото)На одном из фото Аня лежит головой к рулю, а ее супруг - перед ней. Кроме того, певица раздвинула ноги и заняла пикантную позу. Дерзости их образу добавили темные очки.

"Очень красивая пара", "Какие вы космические", "Просто невероятные", "Вау, так брутально", "Изысканно", - восхищаются снимками поклонники звезды.

Напомним, ранее MARUV резко ответила хейтерам после скандального видео с ласками.

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Автор: Диана Могилевич