MARUV часто эпатирует публику, за что ей "прилетает" от фолловеров.

Украинская певица MARUV вчера опубликовала в своем инста-блоге видео, на котором позирует со своей подругой в купальнике. Ролик получился достаточно откровенных и с намеком на бисексуальность девушек. Вот только поклонники пришли в ужас от увиденного и раскритиковали певицу.

"Красиво! Но перебор с ориентацией", "Отвратительно, пошло", "Уже перебор.Не разочаровывайте", "Ты поменяла ориентацию?", "Противно", "Лесбиянки", - пишут пользователи сети в комментариях.

Читайте также"Жизнь после проекта": стала известна судьба отношений Огневич и ЗадворногоНо певица не растерялась и нашла что ответить хейтерам. По ее словам, "самые большие поборники морали - это старые проститутки". Также MARUV уверена, что критикующие ее за это видео в молодости отжигали не меньше.

"Одни надумали себе то, чего нет, у вторых вызвало отвращение две красивых девушки, позирующих на камеру, а третьи орут: "аморально", хотя я больше чем уверена, что те, кто это кричат, либо в молодости брали за обе щеки за ДК и давали кому попало за бутылку пива, либо сильно хотят такое", – сказала певица.

Напомним, ранее MARUV в красном латексе рассказала о съемках с загадочным мужчиной.

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Автор: Диана Могилевич