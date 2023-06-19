62-летняя Галина Шишлянникова выехала в РФ после того, как россияне практически стерли с лица земли ее родной город.

На росТВ показали финал местного талант-шоу "Ты супер! 60+". Участие там приняла 62-летняя певица Галина Шишлянникова из Мариуполя. Судя по тому, что женщина выехала в Россию и развлекает там пропагандистов, она поддерживает кровавый путинский режим.

Так, Шишлянникова выступала перед такими сторонниками кровожадной войны, как Валерия, Ильдар Абдразаков, Стас Пьеха, Ирина Дубцова. В финале она спела песню "В Кейптаунском порту".

Стоит отметить, что она не упомянула о том, что ее родной город Мариуполь превратился в руину именно по вине россиян, которые отдавали и осуществляли приказы по его бомбежке.

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Представители шоу пообещали приобрести 62-летней певице квартиру, поскольку сейчас она живет в общежитии и не имеет средств на покупку своего жилья.

Какие российские звезды поддержали войну и оккупацию

С начала полномасштабной войны Мариуполь был одной из важных целей для захватчиков - его сначала пытались оккупировать, а потом решили использовать тактику выжженной земли - просто стирали все, что было на их пути.

Уже после того, как некогда богатый портовый город превратился в город-призрак, туда приезжали пропагандисты, рассказывая, что эти зверства якобы сотворили украинские военные. Так, уже в 2023 году в Мариуполе бывал Владимир Путин, пропагандистка Надежда Бабкина и некоторые другие малоизвестные артисты, которых РФ использует для пропаганды.

Кроме того, в оккупированные населенные пункты Донецкой и Луганской областей приезжали Никита Джигурда, Чичерина, Борис Корчевников и другие.

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