Друг Волочковой побывал на позициях оккупантов, которые ежедневно убивают украинцев.

На временно оккупированные территории Донецкой области приехал одиозный путинист Никита Джигурда. Свой визит он прокомментировал как "потребность поддержать ребят".

Как стало известно из Instagram-профиля Джигурды, он побывал прямо на позициях российских захватчиков, а также сделал фото во время выстрела из вооружения.

Появился Джигурда на временно оккупированной украинской территории в военной форме оккупантов. Его супруга Марина Анисина поделилась фотографиями артиста в своем блоге, и заявила, что она гордится его поступком.

Видео дня

Артисты-путинисты, которые бывают на временно оккупированных территориях Украины

Российские звезды, поддерживающие кровавый кремлевский режим, время от времени посещают захваченные территории. Так, частым гостем на Донбассе является путинистка Юлия Чичерина. В 2022 году, уже после начала полномасштабного вторжения, Чичерина даже сорвала украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре.

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин тоже время от времени навещает оккупантов. Непосредственно на захваченных территориях он бывает редко, но регулярно посещает прифронтовые подразделения со стороны РФ.

Пропагандист Борис Корчевников, который до полномасштабной войны незаконно посещал аннексированный Крым, тоже бывал в захваченных Россией украинских городах. После одного из визитов в Донецкую область он заявил, что там "особенная русская атмосфера".

Напомним, легенда "Кривого зеркала" поддержал оккупантов и собрался на Донбасс.

Вас также могут заинтересовать новости: