Телеведущий подчеркнул, что никогда не простит оккупантов за их зверства.

Звезда известного тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков не был в родном Мариуполе уже давно, но те фотографии, которые он видит в сети, разрывают душу. Андрей говорит - невероятно больно видеть разрушенные знакомые места. Своими эмоциями он поделился в интервью с Дмитрием Гордоном для его YouTube-канала.

"Во мне борется ненависть и равнодушие. Ненависть я к себе не подпускаю, наотрез не хочу видеть ее у себя внутри. Ненависть, которая сейчас есть у многих, действительно подбирается все ближе и ближе. Я ее отталкиваю, потому что я не хочу ненавидеть, ведь это чувство сжигает изнутри еще сильнее. Мне хочется равнодушия. Я не хочу знать, что происходит в этой стране (России, - ред), они живут своей жизнью, а мы - своей. То, что они сделали с моим городом, я не прощу никогда", - высказался Бедняков.

Телеведущий отметил, что еще до 24 февраля у него были в портовом городе родственники и друзья, и сейчас остаются некоторые близкие люди.

"Я смотрю на все эти фотографии. Мариуполь - это боль. Я никогда не думал, что может быть так больно", - сказал Андрей Бедняков.

Напомним, Андрей Бедняков вспомнил последние слова мамы, которая умерла в Мариуполе.

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