Украинская певица MamaRika вернулась в свой дом под Киевом и обнаружила неприятный сюрприз от российской армии захватчиков.
В поселке, где звезда проживает со своим супругом Сергеем Середой и маленьким сыном, побывали оккупанты. От взрывной волны в соседних домах вылетели окна, а в ее доме - потрескались.
"Тупо весь день пытаемся привести дом в порядок после всех последствий. Еще пару дней буду разгребать, ремонтировать и вымывать весь этот треш", - поделилась певица в своем Instagram.
Она добавила, что благодарит Бога за то, что они остались живы. При этом отметила, что глядя на все происходящее, не может сдержать слезы.
Напомним, Певица MamaRika рассказала, как с сыном на руках бежала из-под обстрелов возле Гостомеля.
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