Украинские селебрити опаздывают не только на концерты, но и на собственные свадьбы.

У украинских звезд обычно настолько плотный график, что они не всегда могут выделить время на личные дела. Некоторые из них умудрились опоздать даже на собственную свадьбу. Кто из селебрити заставил мучиться от ожидания своего возлюбленного узнавал "Звездный путь".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

За их свадьбой наблюдала вся Украина. Они дали друг другу обет в прямом эфире шоу "Танцы со звездами". И если на экране все было идеально, то в реальности и Катя, и Александр опоздали на роспись. Отметим, что супруги уже много лет вместе и воспитывают двоих детей, но вот официально они оформили отношения только два года назад.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Полина Логунова рассказала, что в день свадьбы на дорогах были ужасные пробки. Поэтому они с актером Дмитрием Ступкой пережили настоящий стресс пока доехали до ЗАГСа. По словам Полины, Дмитрий даже бил руль из-за нервов, но она всячески пыталась его успокоить. И даже пробки на дорогах не помешали им таки расписаться.

Дзидзьо и Славия

Певица Славия заставила мучиться от ожидания под ЗАГСом своего возлюбленно Дзидзьо. Перед свадьбой она сама собирала цветы, чтобы украсить помещение. По словам певицы, Дзидзьо очень любит лес и цветы. Несмотря на ее опоздание свадьба все же состоялась, церемония была безумно красивой. Вот только весной 2021 года стало известно об их разводе.

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Певица Настя Приходько рассказала очень забавную историю их с опоздания с будущим мужем. Оказывается, они были за городом. В день свадьбы они проснулись слишком поздно, так как проспали. Затем начали впопыхах собираться, а по дороге и вовсе прокололи колесо автомобиля. В связи с этим у звезды уже не было времени на сборы, поэтому замуж она выходила в спортивном костюме.

Алина Гросу и Александр Комков

Церемония бракосочетания Алины и Александра вообще оказалась на грани срыва. И если молодожены приехали вовремя, то ведущая опоздала аж на четыре часа. В итоге влюбленных расписал артист Павел Зибров, который был среди приглашенных. Отметим, сейчас Алина Гросу и Александр Комков в разводе.

Напомним, ранее стало известно, кто из звезд закатывает скандалы мужьям за "лайки" в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич