Людмила Балан очаровала сеть стройными ножками.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 65-летняя Людмила Балан, поделилась с фанами новым фото. На нем она показалась в откровенном наряде.

Так, артистка примерила мини-платье с пояском на талии, который подчеркнул ее тоненькую талию. Свой образ мама певца дополнила босоножками на каблуке и стильными солнцезащитными очками с полупрозрачными линзами. Женщина следит за фигурой, в свои 65 лет она может похвастаться стройными ножками и подтянутой фигурой.

В описании к новому фото мама Дана Балана вспомнила об Украине. Она позировала на фоне большого дерева, которое, как оказалось, называют "деревом украинцев".

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"В городе Парма в Италии молдаване показали мне "дерево украинцев". Это большое, крепкое и красивое дерево, как украинский народ!" - написала артистка.

В комментариях украинцы поблагодарили маму Балана за поддержку. Кроме этого, фанаты сделали женщине комплименты, их приятно поразила ее фигура. Комментаторы пишут:

"Приятно, что любимая украинцами Людмила в далекой Италии вспоминает Украину. А от "дерева украинцев" набирается силы, мужества, отваги, которые есть у украинского народа. Спасибо за поддержку в эти трудные времена Украины. Любим и уважаем вас"

"Спасибо за поддержку и любовь к нашему государству. Вы очаровательна"

"Красавица! На фоне природной могучей красоты".

Кто такая Людмила Балан

Артистке 65 лет. Она - молдавская телеведущая и певица. Людмила Балан известна на родине, а также у нее немало поклонников в Украине. И сейчас она записывает новые песни и дает концерты, а также поддерживает нашу страну.

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