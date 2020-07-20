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Экс-"холостяк" Макс Михайлюк показал видео с новой возлюбленной и ребенком

18:34, 20 июля 2020
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Макс показал видео / instagram.com/flymax305

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На кадрах Макс, Даша Хлистун и ребенок ехали на заднем сидении и пели под песню Басты. Михайлюка на видео практически не видно, а вот модель была на всем ролике. 

Девушка была одета в черное коротенькое платье с глубоким декольте. Также у нее были ровные распущенные волосы.

Возлюбленная Макса / instagram.com/flymax305

Как сообщал УНИАН, победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова закрутила роман с мужчиной почти вдвое старше себя.

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