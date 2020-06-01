Победительница "Холостяка-10" прокомментировала разразившийся после проекта скандал (фото)

После финала стало известно, что Даша и Макс не вместе.

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова на своей странице в Instagram показала полуобнаженное фото и рассказала о финале шоу.

Читайте такжеХолостяк 10: кто победил в шоу и получил кольцо (фото, видео)

"Скандалы, интриги, расследования, слитые переписки. Это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта", - написала девушка.

"Я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи, которая сейчас так и льется с аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться — выбор каждого", - добавила Ульянова.

Как сообщал УНИАН, в эфире пост-шоу "Холостяка-10" Даша, едва ли сдерживая слезы, призналась, что они с Максом не вместе. После завершения проекта они разъехались: Макс занимался своими делами, а Даша поехала к родителям. Все это время они переписывались.

Через некоторое время они встретились, и Максим признался Даше, что у него был секс с другой участницей шоу. Этого Даша не смогла ему простить, и они разошлись.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram