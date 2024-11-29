Мужчина получил комплименты от подписчиков.

Американский хореограф с украинскими корнями и участник первого романтического шоу "Холостяк" Макс Чмерковский показал своих трех сыновей.

Мужчина вместе с женой Петой Маргатройд в этом году стали многодетной семьей. Пара решила опубликовать семейную фотографию и показать лица всех сыновей.

Они все вместе позируют на диване. Макс держит самого младшего у себя на руках, а Пета обнимает старших: Шейя Александера и Рио.

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"С Днем благодарения от нашей семьи вашей", - написала пара.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами звездную пару:

"Какая замечательная семья!"

"Такие милые мальчики у вас"

"Прекрасная семья! Счастья вам"

"Ваш старшенький просто копия отца".

К слову, с 2012 года Макс Чмерковский состоит в отношениях с Петой Маргатройд. В 2017 году они стали родителями впервые и сыграли свадьбу. Через шесть лет у супругов родился второй сын, а уже меньше чем через год они узнали о третьей беременности.

Напомним, ранее Кристина Решетник показала, как поздравляли младшего сына с днем рождения в укрытии.

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