Певец выступил в скандальном Osocor Residence, где планировала давать концерт Лобода.

Певец Макс Барских дал концерт в Киеве. Артист выступал в клубе Osocor Residence, который недавно попал в крупный скандал из-за Светланы Лободы.

В начале своего концерта Барских рассказал, что он хотел его переносить и долго не мог решиться на выступление. На фоне подрыва Каховской ГЭС и трагедии, к которой привели действия оккупантов, песни и веселье могут выглядеть неуместно. Сам певец об этом думал, однако все же решил давать концерт.

"Я долго сомневался, целесообразно ли сейчас проводить концерты. Насколько велик запрос у общества в эти трагические для нашей страны дни. Скажу честно, мое вчерашнее выступление было под угрозой переноса. Но не выходя на сцену, у меня не будет возможности помогать тем, кому несмотря ни на что сейчас необходима наша с вами помощь. И вчерашний концерт - яркое подтверждение. Его я посвятил городу, где я родился и вырос - моему Херсону, городу, к которому приковано сейчас сердце почти каждого украинца. Всю прибыль с выступления мы с командой перечисляем на помощь пострадавшим херсонцам. Я искренне благодарен каждому зрителю, который пришел и своим билетом смог сделать вклад в общий донат", - рассказал певец.

Во время своего концерта он также представил новую версию своего хита "Туманы". Он перевел ее на украинский язык и уже поделился фрагментом песни в Instagram.

Реакция сети

Впрочем, ни новая версия песни, ни попытки оправдаться, не убедили некоторых пользователей сети. В комментариях под видео с Барских они пишут:

"Люди тонут, а он танцует, я никогда этого не пойму"

"Выступать в зашкваренном по уши Осокоре. Пол вечера горланить песни на русском языке. Забыть напрочь о трагедии в Херсоне... К тому же нарушен запрет на развлекательные мероприятия исключительно до 21.00. Вопрос - когда уже совесть и мозги кое-кого прекратят тормозить и начнут работать хотя бы процентов на 60-70?! Отвратительно!"

"Наконец, сколько месяцев прошло, а вы все равно поете на русском".

В комментариях также нашлись и те, кто оценил выступление Барских и его попытку перевести песню. Такие фанаты советуют певцу не обращать внимание на хейт. Они пишут:

"Спасибо, Макс! Это было невероятно! Я тоже из Херсона и очень рада была внести хотя бы немножечко помощи. Я заметила, какие у тебя были расстроенные глаза, когда ты говорил о Херсон!"

"Вчера осуществилась моя мечта посетить твой концерт! Спасибо тебе. Положительные эмоции необходимы для каждого даже в тяжелые времена!"

"Я тобой горжусь".

Скандал вокруг Osocor Residence - с чего все началось

В мае певица Лобода нарвалась на жесткую критику. Киевский клуб анонсировал ее выступление в августе. Сообщалось, что концерт будет благотворительным.

Многие пользователи выступили против того, чтобы Лобода пела в Киеве. Комментаторы писали, что так певица пытается "отбелиться", однако все равно будет петь на русском. Сама Лобода ничего не комментировала. Впоследствии стало известно, что в "Охматдете", для которого якобы планировалось собирать деньги на концерте певицы, об этом ничего не знали.

Уже через несколько дней выступление Лободы отменили. В Osocor Residence сообщили, что всем, кто уже купил билеты, вернут средства.

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