Артист обещает выступить позже и уже с обновленной программой.

Известный певец Макс Барских внезапно перенес свой тур по Северной Америке. Он планировал выступить со своей программой BESTSELLER. Однако сейчас все изменилось.

По словам Барских, переносить тур пришлось по техническим причинам. Однако артист обещает, что приедет уже с новой программой, в которую войдут треки из его первого украиноязычного альбома "Зорепад".

"Друзья, концертный тур по Северной Америке переносится по техническим причинам на февраль 2024 года. Все купленные билеты остаются действительными. Я приеду к вам с обновленной программой, в которую войдут треки из нового альбома "Зорепад", а также любимые хиты", - пояснил певец.

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Впрочем, какие именно технические причины помешали артисту отправиться в Америку, он рассказывать не стал. Барских объявил новые даты выступлений и обещает, что уже скоро увидится с фанами.

Макс Барских - последние новости

Напомним, недавно продюсер рассказал, сколько зарабатывает Макс Барских. По словам Ясинского, артист может требовать большие суммы денег за корпоративы или другие выступления.

Кроме этого, в начале сентября Барских выпустил первый украиноязычный альбом "Зорепад". В него вошли как новые песни, так и переведенные с русского языка хиты прошлых лет.

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