Эван Макрегор развелся с женой
18:50, 11 июня 2020Звезды
341 0
Актер прожил в браке 22 года.
Эван Макгрегор официально развелся с женой / фото Википедия
Эван Макгрегор и Ив Мавракис спустя два года завершили бракоразводный процесс.
Читайте такжеИкона стиля Виктория Бекхэм показала деловой лук (фото)
Об этом сообщает Daily Mail.
Теперь уже бывшие супруги наконец уладили имущественные и денежные вопросы.
Отметим, что 49-летний обладатель "Золотого Глобуса" бросил жену ради молодой актрисы Мэри-Элизабет Уинстед.
Напомним, в браке с Ив Макгрегор воспитывал двух родных и двух приемных дочерей.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter