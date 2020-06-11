Эван Макрегор развелся с женой

Актер прожил в браке 22 года.

Эван Макгрегор и Ив Мавракис спустя два года завершили бракоразводный процесс.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Теперь уже бывшие супруги наконец уладили имущественные и денежные вопросы.

Отметим, что 49-летний обладатель "Золотого Глобуса" бросил жену ради молодой актрисы Мэри-Элизабет Уинстед.

Напомним, в браке с Ив Макгрегор воспитывал двух родных и двух приемных дочерей.

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