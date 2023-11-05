Мама Олеси Бацман отпраздновала день рождения.

В семье журналиста Дмитрия Гордона праздник. Мама его жены Олеси Бацман отпраздновала день рождения.

По случаю праздника журналистка посвятила сообщение маме в Instagram. Олеся поздравила самого родного человека с юбилеем и адресовала ей немало теплых слов.

Бацман опубликовала редкое фото с мамой, хотя ранее почти не показывала такие личные кадры. На фото невооруженным глазом видно, что женщина изрядно похожа на свою маму.

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"Люблю тебя безгранично. Спасибо за все. С юбилеем!" - написала Бацман и оставила смайлики в виде сердец.

Подписчики жены Гордона также присоединились к поздравлениям.

С именинницей, Олеся! Долгих и счастливых лет жизни Инне Николаевне. Обнимаю!

Мира, уюта и крепкого здоровья!

Поздравляю тебя с именинницей, желаю маме крепкого здоровья, радости и счастья в каждом дне! Мира, безопасности и уверенности в завтрашнем дне!

Ранее УНИАН писал, что Дмитрий Гордон рассказал, на какие средства содержит свою семью.

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