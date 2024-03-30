Он отмечает, что здоровье ребенка для него важнее всего.

Украинский дизайнер Андре Тан впервые рассказал, почему до сих пор не показывает лицо своей дочери Софии от отношений с экс-супругой Алиной Харченко.

Сначала он отметил, что 8-летняя девочка очень похожа на него по характеру, любит много делать дел одновременно. А еще ходит на танцы, плавание, теннис и любит рисовать. Однако это все знает только он и бывшая, ведь публике они не хотят рассказывать о дочери и не планируют пока показывать ее лицо.

"Это наша такая договоренность с Алиной, что мы не будем показывать. Потому что я считаю, что ребенок до 9 лет у него очень слабый иммунитет энергетики. Потому что формируется аура ребенка. И до 9 лет лучше поберечь. Здоровье моей дочери для меня очень важно", - объяснил Андре Тан в подкасте Алины Шаманской.

К слову, Андре Тан прожил в браке с предпринимательницей Алиной Харченко 9 лет. У них родилась общая дочь София. В 2021 пара решила развестись, причиной такого решения, по словам мужчины, стали дизайнерские амбиции бывшей жены. Сейчас Андре ежедневно общается с дочкой по видеосвязи и старается проводить время с ней на выходных, ведь девочка живет с мамой.

Напомним, недавно актриса Камерон Диаз во второй раз стала мамой и подчеркнула, что не будет показывать лицо малыша для его безопасности и спокойствия.

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