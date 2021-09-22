Пугачева получает прибавку к пенсии за свои звания.

Российская певица Лолита Милявская рассказала о размере пенсии своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой.

Оказывается, что Примадонна ежемесячно получает почти 16 тысяч гривен (46 тысяч рублей). В эту сумму также входит и прибавка за все ее звания.

"Все эти звания - всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей (8500 гривен). У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она - народная артистка СССР", - сказала Милявская.

Также Лолита добавила, что не видит смысла во всех этих звания, так как они всегда к чему-то обязывают. По ее словам, их еще не так просто получить. Нужно, чтобы за тебя кто-то замолвил словечко.

Лолита родилась в 1963 году в Закарпатской области, но карьеру музыканта решила строить в России. Она является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Известно, что Лолита пять раз была замужем, один раз из которых фиктивно. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, Лолита высказывалась в поддержку присоединения Крыма к России, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает антироссийские санкции ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич