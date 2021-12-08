Певица продефилировала в соблазнительном образе.

Опальная певица Светлана Лобода опубликовала в своем инста-блоге видео, на котором прошлась модельной походной в блестящем сексуальном боди. Поверх боди она накинула удлиненное черное пальто.

Когда Лобода приблизилась к камере, стали заметны ее соски. Стоит отметить, что у певицы стройная фигура, но пышный бюст.

Читайте также"На старуху похожа": Ани Лорак "разнесли" за опухшее лицо после уколов красоты"Занесло любовь мою сильную", - подписала ролик певица и анонсировала премьеру новой песни.

"Была бы у меня такая фигура, я бы тоже так выхаживала", "Но больше надеть нечего?!", "Правильно, что халат запахнула, селедочное тело не комильфо", "Лицо старое, а фигура норм", "Какая классная", "Фигура, конечно, мне не нравится, для меня отстой полный. Но голос - огонь", "Шикарная мадам", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода засветила помолвочное кольцо с огромным камнем и раскрыла правду о своих отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич