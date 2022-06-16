Певица посетила родной город, который ранее разрушили оккупанты.

Украинская певица Светлана Лобода, которая очень долго молчала о войне в Украине, недавно решила "переобуться" после того, как ее внесли в черный список артистов, молча поддерживающих агрессию РФ.

Чтобы ее убрали из этого списка, она начала высказывать свою антивоенную позицию и даже заявила, что помогает украинской армии. Кроме того, Лобода вспомнила и про родной Ирпень, в котором живут ее родственники. Но произошло это только после того, как российские оккупанты пришли в этот город и разбомбили его.

Сейчас Лобода решила приехать в Ирпень. На своей странице в Instagram рассказала, что экскурсию по городу ей провел мэр Александр Маркушин, а также ей удалось пообщаться с местными жителями.

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь! Ирпень. 112-й день войны", - сказала Лобода.

Напомним, ранее Лобода неожиданно заговорила на украинском языке.

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