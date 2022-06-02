Поклонники пришли в восторг от украинского языка певицы.

Известная певица Светлана Лобода обнародовала запись разговора со своим крестником, с которым разговаривала на украинском языке. Поклонники были удивлены ее "чистым" произношением.

Она рассказала, что ее крестник Андрей - особенный ребенок, и с тех пор, как он появился на свет, она всегда рядом с ним.

"Я редко говорю о своей семье, но я безумно к ней привязана. Как у каждого обычного человека в моей семье есть и место для боли и место для гордости. Мой любимый крестник Андрюша - особенный ребёнок и с тех пор, как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя уверенней в этой непростой жизни и никогда не переставать верить в чудо. Каждому ребёнку важно ощущать поддержку и безусловное принятие", - подписала ролик Лобода.

При этом поклонники больше обратили внимание на то, что певица заговорила на украинском языке.

"У вас отличный украинский язык. Вам идет", "Вы так красиво говорите на украинском", "Спасибо, что одумалась", "Какая вы молодец", "Я аж всплакнула, когда услышала Лободу", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Лобода показала, как выглядит спустя почти три месяца войны.

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