Певица выбрасывает носки, это едва ли можно назвать экологичным поступком.

Певица Светлана Лобода ошарашила фанов довольно странным признанием. Оказалось, артистка не стирает носки. Более того, у звезды есть администратор, которая отдает ей почти всю свою жизнь.

Странными фактами о себе Лобода поделилась в интервью с Машей Ефросининой.

Так, певица рассказала о том, что всегда есть в ее райдере. Оказалось, Лобода требует, чтобы организаторы ее концертов снабжали певицу и ее команду носками.

После концерта певица забирает носки, которые так и не пригодились, домой. По словам Лободы, такое требование в райдере хоть и выглядит странным, но для нее является практичной идеей. Все из-за того, что она не стирает носки.

"Я не стираю носки, я их просто выбрасываю", - заявила певица.

В комментариях поклонники отметили, что Лобода поступает довольно странно. Однако еще больше фанов удивили слова певицы о ее администраторе.

Оказалось, Лобода с радостью принимает помощь от девушки, которая многие годы является ее фанаткой. Сначала она просто пыталась накормить певицу, а затем звезда сделала ее своим администратором.

Свою помощницу Лобода называет "Людочкой". По словам певицы, у администратора почти нет своей жизни, ведь она всегда находится рядом с ней и во всем ей помогает. "Людочка" моет для звезды посуду, помогает ей обуваться и заботится о ней, будто мать.

"Первые 10 минут мне хватило "я не стираю носки, я их выкидываю"; "у Людочки нет своей личной жизни, она живёт моей жизнью";"Людочка завязывает мне шнурки", "Только начала смотреть и уже офигела от того, что Света сразу выбрасывает носки. А не стирает. Грамотное потребление - не, не слышали", - пользователи считают, что Лобода пользуется любовью администратора и слишком странно поступает с носками.

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Автор: Виолетта Орлова