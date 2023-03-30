Она написала заявление еще 10 марта.

Российская актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник" якобы по собственному желанию, в котором работала с 1977 года.

В комментарии "Новой газете" она сказала, что написала заявление еще 10 марта. Стоит отметить, что после того, как Ахеджакова осудила войну в Украине, она стала нежелательной артисткой на родине. Ее постоянно лишали ролей в спектаклях.

Кроме того, актриса рассказала, что будет заниматься гастрольной деятельностью. Например, недавно она сыграла в спектакле на Кипре. К слову, именно этот спектакль под названием "Мой внук Вениамин" запрещен в России.

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Несмотря на то, что Ахеджаковой предлагают гастроли по миру, из России уезжать навсегда она не планирует.

Позиция Лии Ахеджаковой по войне в Украине

В начале полномасштабного российского вторжения Лия Ахеджакова осудила войну в Украине. Украинцы поблагодарили ее за смелость, а вот россияне разгневались.

В театре "Современник", где актриса работала долгие годы, ее начали лишать ролей. Также она рассказывала, что россияне приносили на ее концерты похоронные венки и устраивали провокации.

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