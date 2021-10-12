Кристина Пономарь в 15-летнем возрасте получила предложение о карьере модели.

Украинская модель Кристина Пономарь открыла один из самых желанных итальянских модных показов в Милане и приняла участие в дефиле парижских брендов. 21-летняя девушка в моделинге более пяти лет. После того, как она сделала короткую стрижку, о ней заговорила вся Европа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам девушки, после школы она планировала поступать в педагогический. Но, как говорится, помешал его величество случай:

"Я хотела быть учителем, но в один прекрасный день я шла со своей мамой мимо магазина, когда директор моего агентства увидела меня, подбежала и предложила попробовать себя в качестве модели", — рассказала Кристина.

Мама девушки, Елена Пономарь, боялась отпускать 15-летнюю дочь на съемки. Кроме того, в семье было затруднительное финансовое положение. После года работы в Украине ее предложили полететь в Китай:

"За одну съемки в Азии начинающая модель может получить от 500 до 1000 долларов. Но из всего заработка всегда нужно отнимать: 30% - зарубежному агентству, 10% — материнскому и еще 10% — это налоги, которые вычитаются", — отметили она.

Спустя пять лет работы итальянский агент посоветовал ей постричь волосы. Сама Кристина долго не соглашалась, но все-таки решилась на кардинальные изменения во внешности. И это сработало:

"Я подстриглась, и сразу же в моем агентстве написали, что меня хотят позвать на кастинг Prada. До этого я ходила три года на все кастинги Prada, но они мне отказывали. Стали все писать моему агенту: "Срочно, давайте нам ее, мы очень хотим, чтобы она с нами сотрудничала", — говорит с улыбкой модель.

Читайте такжеУмер муж знаменитого дизайнера Тома Форда Ричард БаклиОна один за другим стала принимать приглашения от европейских агентств. Это ее звездный час, не иначе.

Также она признается, что у нее довольно жесткий график, в Украине бывает редко. Но Кристине удалось построить счастливые отношения. Ее парень также работает в модельном бизнесе. Пара познакомилась в Милане.

Также она развеяла стереотипное мнение о том, что модели встречаются исключительно с богатыми мужчинами. По ее словам, среди ее окружения такого нет.

Девушка обрела популярность на просторах интернета, ее страница в TikTok является путеводителем для многих девушек, мечтающих о карьере модели. Она рассказывает о своей работе, отмечая, что бросать работу нельзя, потому что за год о ней все забудут.

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинская модель Мила Кузнецова обладает самой большой натуральной грудью. Девушка не скрывает свое достоинство и регулярно выставляет свою грудь на всеобщее обозрение.

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Автор: Каролина Гайдук