Девушка оголила декольте прямо в центре Киева.

Украинская модель Мила Кузнецова обладает самой большой натуральной грудью. Девушка не скрывает свое достоинство и регулярно выставляет свою грудь на всеобщее обозрение.

Так, в этот раз она станцевала на Крещатике под песню Павла Зиброва "Крещатик". Звезда предстала в голубой кофте с глубоким декольте, черных рваных штанах и шляпе. Поклонники отметили, что Кузнецова выглядит, как всегда, превосходно.

"Какая фееричная женщина", "Невероятная", "Очень красиво", "Ну, красивая же", "Зажигательная", "Уверенна, что Крещатик тебя тоже любит", - пишут пользователи сети.

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Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она является украинской моделью плюс сайз. Получила известность как обладательница натуральной груди 13 размера.

Была участницей украинского проекта "Модель XL", а также представляла Украину на конкурсе "Miss Universe Plus Size 2019".

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Автор: Диана Могилевич