Украинская модель Мила Кузнецова обладает самой большой натуральной грудью. Девушка не скрывает свое достоинство и регулярно выставляет свою грудь на всеобщее обозрение.
Так, в этот раз она станцевала на Крещатике под песню Павла Зиброва "Крещатик". Звезда предстала в голубой кофте с глубоким декольте, черных рваных штанах и шляпе. Поклонники отметили, что Кузнецова выглядит, как всегда, превосходно.
"Какая фееричная женщина", "Невероятная", "Очень красиво", "Ну, красивая же", "Зажигательная", "Уверенна, что Крещатик тебя тоже любит", - пишут пользователи сети.
Читайте также"Юная девочка": Катя Осадчая без макияжа и укладки восхитила внешним видомКто такая Мила Кузнецова
Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она является украинской моделью плюс сайз. Получила известность как обладательница натуральной груди 13 размера.
Была участницей украинского проекта "Модель XL", а также представляла Украину на конкурсе "Miss Universe Plus Size 2019".
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