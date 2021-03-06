Полякова пошутила, что на основе скандала нужно снимать новый проект.

Певицы Оля Полякова и Тина Кароль впервые встретились на одной сцене после публичного обмена оскорблениями, которым недавно обменялись звезды.

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Как пишет ТСН, это произошло в эфире шоу пародий "Липсинк батл" в субботу вечером. В частности, во время выступления Анны Ризатдиновой, которая делала пародию на Олю Полякову с песней "Королева ночи", на сцене появилась сама Полякова, чтобы поддержать спортсменку. Ведущими шоу являются Потап и Кароль. Таким образом, певицы впервые публично встретились после скандала.

Они не стали акцентировать на недавнем споре, однако Полякова заявила, что для их скандала нужно снимать отдельный проект. Судя по всему, конфликт между звездами исчерпан.

Что известно о скандале между Кароль и Поляковой

В одном из эфиров шоу "Маска" Полякова назвала Кароль "плакальщицы на похоронах". В связи с этим в сети разгорелся скандал. Фанаты Тины набросились на Олю. В результате "королеве ночи" пришлось публично извиниться.

Сама Полякова заявила, что скандал для нее был неприятным, а Кароль назвала ситуацию дном.

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Автор: УНИАН