Певица сказала, что ей эта ситуация неприятна.

Украинская певица Оля Полякова в интервью ведущей "Светской жизни" Екатерине Осадчей сказала, что скандал с Тиной Кароль для нее был неприятным.

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"Я никогда про историю Тины, про ее мужа, про ее личную трагедию никогда бы не шутила. Это страшная вещь и я бы никогда этого не сделала. Я говорила о том, что я правда думаю, что у Тины уже очень давно грустный репертуар. Именно поэтому, когда я увидела шоу, когда я посмотрела, что это очень некорректно звучало... мне самой эта ситуация неприятна, это правда, я сразу извинилась", - сказала Полякова.

Также она добавила, что прощать ее или нет - это уже дело самой Тины. Так же как и решение, делать ли пиар для новой песни таким образом.

"Я говорю искренне, я и извиняюсь искренне. А уже простить меня, или делать пиар на свои новые песни, "Скандал" - это уже выбор каждого человека, и он его делает сам. Поэтому звезды, дорогие, обращайтесь", - добавила Оля.

Напомним, в одном из эфиров шоу "Маска" Полякова назвала Кароль "плакальщицей на похоронах". В связи с этим в сети разгорелся скандал. Фанаты Тины набросились на Олю. В результате "королеве ночи" пришлось публично извиниться.

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Автор: Диана Могилевич