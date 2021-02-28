Певица считает, что есть вещи, за которые нельзя заступать.

Украинская певица Тина Кароль в интервью ведущей "Светской жизни" Екатерине Осадчей сказала, что этот скандал - это дно. Особенно то, что это показал национальный канал.

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Кароль отметила, что действительно использовала Олю для пиара своей новой песни "Скандал".

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ - это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал. Думаю, что сейчас все сделали выводы. Ну и конечно, тут же максимально коснулись моей сердечной чакры. Хорошо, пусть это ваша надменность, насмешка станет моим пиар ходом для раскрутки песни. Просто тем самым я показала то, что есть вещи, за которые нельзя заступать, это красная линия", - сказала певица.

Кроме того, Тина сказала, что не хочет отворачиваться при виде Оли. Она хочет поговорить и нормально общаться в будущем, так как они часто пересекаются на концертах.

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Автор: Диана Могилевич