Она подчеркнула, что не сидит на диетах.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно родила третью дочь, рассказала, как приходит в форму после родов.

Она отметила, что спокойно относится к тому, что женщина набирает вес во время беременности и потом хочет восстановить свое тело. Но на все нужно время.

"Мы, девушки, такие требовательные к себе, что нам всегда хочется лучшего результата. Я еще не в той форме, в которой хотела бы себя видеть. Но в костюм влезла, и это уже прекрасно. Люди комплименты делают. И подписчики пишут: "Лиля, как вы так быстро в форму пришли?". Шучу, что я ведьма", - рассказала Ребрик в интервью kp.ua.

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И добавила, что пока не хочет быстро худеть. А все идеалы красоты, которые навязывает общество - это лишь стереотипы, на которые не стоит обращать внимание.

"Сейчас мне можно и не быть в идеальной форме, потому что я не так давно родила, плюс - кормлю, понятное дело, что должна есть, а не сидеть на диетах. Хотя благодаря Адельке перешла на правильное питание. Я всегда старалась не закидываться чем попало, но все равно мы себя не так любим, когда принадлежим исключительно себе. А когда ты принадлежишь маленькому человеку, надо заботиться о себе качественнее. Муж говорит, что я красивая, и я ему верю. Но разве в фигуре счастье? Еще успею и к идеальной форме прийти, если захочу. Кто установил идеальную форму? Мы сами для себя устанавливаем идеальные параметры, поэтому это зависит от моего желания", - добавила Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как третий ребенок повлиял на отношения с мужем.

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