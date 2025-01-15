Ведущая очаровала сеть новыми кадрами с малышкой.

Украинская ведущая Лилия Ребрик показала свою младшую дочь Аделину и поздравила ее с праздником.

Сегодня, 15 января, девочке исполнилось 10 месяцев. По случаю праздника звездная мама уже традиционно подарила дочери тортик и умилила сеть новым видео в своем Instagram.

В ролике заметно, как малышка подросла. Именинница позировала на камеру в бежевом платье. Также ее праздничный образ дополнила повязка с цветком на голове. Аделина весело улыбалась и пробовала на вкус тортик вместе с мамой и сестрой Полиной.

"10 месяцев! Это невероятно, как детям удается делать взрослых абсолютно счастливыми! Вопреки всем обстоятельствам. Кайфуем быть твоими родителями, наша милая Адель", - трогательно подписала видео Лилия.

Реакция сети

Поклонники ведущей засыпали комплиментами маленькую Аделину в сети:

"Такие вы суперовые Поздравляю, всего наилучшего вам"

"Какая красота! Просто невероятные видео каждый месяц"

"Очень-очень мило! Мамино счастье. Большая радость. Поздравляю с 10 месяцами, крошка!"

"Еще одна леди подрастает! Радуюсь вместе с вами и поздравляю от всей души"

"Цветочек, пусть растет здоровой и счастливой".

К слову, Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким уже 13 лет в браке. Они воспитывают трех дочерей: Диану, Полину и Аделину.

Напомним, недавно Лилия Ребрик ответила на слухи, что в третий раз родила, чтобы уберечь мужа от службы в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: