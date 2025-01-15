Украинская ведущая Лилия Ребрик показала свою младшую дочь Аделину и поздравила ее с праздником.
Сегодня, 15 января, девочке исполнилось 10 месяцев. По случаю праздника звездная мама уже традиционно подарила дочери тортик и умилила сеть новым видео в своем Instagram.
В ролике заметно, как малышка подросла. Именинница позировала на камеру в бежевом платье. Также ее праздничный образ дополнила повязка с цветком на голове. Аделина весело улыбалась и пробовала на вкус тортик вместе с мамой и сестрой Полиной.
"10 месяцев! Это невероятно, как детям удается делать взрослых абсолютно счастливыми! Вопреки всем обстоятельствам. Кайфуем быть твоими родителями, наша милая Адель", - трогательно подписала видео Лилия.
Реакция сети
Поклонники ведущей засыпали комплиментами маленькую Аделину в сети:
- "Такие вы суперовые Поздравляю, всего наилучшего вам"
- "Какая красота! Просто невероятные видео каждый месяц"
- "Очень-очень мило! Мамино счастье. Большая радость. Поздравляю с 10 месяцами, крошка!"
- "Еще одна леди подрастает! Радуюсь вместе с вами и поздравляю от всей души"
- "Цветочек, пусть растет здоровой и счастливой".
К слову, Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким уже 13 лет в браке. Они воспитывают трех дочерей: Диану, Полину и Аделину.
Напомним, недавно Лилия Ребрик ответила на слухи, что в третий раз родила, чтобы уберечь мужа от службы в ВСУ.