Музыкант с первых дней войны выехал из РФ.

Лидер российской группы "Би-2" Лева, который с начала полномасштабной войны осудил вторжение страны-агрессора, рассказал о своей помощи украинским защитникам.

Недавно музыкант назвал сумму, которую уже направил ВСУ, чтобы бойцы могли еще быстрее уничтожать врага.

"Лева "Би-2" во время пранка Вована и Лексуса заявил, что ежемесячно направляет на помощь Украине 5 тысяч евро через фонд. Суммарно он уже перечислил более 100 тысяч. Кроме того, он признался, что если бы у него было больше денег, то купил бы партию снарядов РСЗО HIMARS для украинской армии", - пишут росСМИ.

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Также отмечается, что певец не променяет свой израильский паспорт и не планирует возвращаться в страну-агрессора ближайшие 10 лет.

Что известно о позиции группы "Би-2"

С начала полномасштабной войны музыканты выехали из РФ. Причиной своего отъезда они назвали "политические взгляды и проблемы с концертной деятельностью". Позже появилась информация, что группе "Би-2" хотят запретить въезд в Россию. Затем участники коллектива сменили свое гражданство и получили паспорта Молдовы.

Напомним, ранее актер "Дизель шоу" рассказал, как сдал экзамен на получение украинского гражданства.

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