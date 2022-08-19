Телеведущая заинтриговала поклонников.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала полномасштабной войны в Украине занялась волонтерством и помогает переселенцам, отправилась на заслуженный отдых в один из комплексов.

Леся не удержалась и опубликовала фотографию в своих соцсетях, на которой предстала в белом бикини. Но поклонники обратили внимание не на ее стройную и подтянутую фигуру, а на подпись к снимку.

"Меня сегодня послали в...", - подписала фото Никитюк, тем самым заинтриговав фанатов.

Поклонники уже подумали, что телеведущая вляпалась в какой-то инцидент, но позже выяснилось, что Лесю в таком виде послали в баню.

Сегодня же звезда отправилась на водную прогулку. По ее словам, вода смывает негатив. И она очень надеется, что так и произойдет с Россией.

"Надеюсь, скоро она смоет соседнюю страну", - добавила Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк посвятила лирическую песню "Блакитні очі" погибшему на войне другу.

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