Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой (фото)

Украинская телезвезда в обтягивающих шортиках позировала в поле с рапсом.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась перед поклонниками стройной фигурой.

На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует в поле в облегающих топе телесного оттенка и коротких шортах-велосипедках в тон. Также звезда надела белую куртку с модным элементом - бахромой на спине.

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"Журнал "СельхозмоПолитен" 2020. Майский выпуск", - пошутила в подписи в фото Никитюк.

"Ой как красииво", - оставила комментарий Мишель Андраде под постом ведущей. К ней с комплиментами присоединились и другие подписчики Никитюк: "Хит этого лета - "Фото в рапсе"; "Трусы надела и полетела"; "Красотка"; "Леся, фото класс"; "А жопка хороша"; "Кошечка"; "И полетела орлица"; "Шикарное тело".

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила грудь на новом фото и поделилась радостной для себя новостью.