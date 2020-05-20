Мишель Андраде порадовала фанатов тверком в обтягивающем костюме (видео)

Для видео украинская звезда боливийского происхождения выбрала яркий лук.

Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, порадовала фанатов своими зажигательными танцами в обтягивающем костюме.

На своей странице в Instagram Андраде обнародовала ролик, где танцует перед камерой, исполняя элементы тверка.

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Для ролика звезда боливийского происхождения выбрала яркий лук: артистка надела обтягивающие гольф и шорты салатового цвета, которые подчеркнули ее фигуру.

"Соскучилась за танюлькамиии, решила поставить свою", - написала Мишель Андраде в подписи к видео.

За несколько часов видео собрало более 21,5 тысячи просмотров.

Подписчики положительно оценили хореографические навыки кумира: "Это шедевр", "Крутая", "Бешеная", "Где это ты танцуешь?", "Слишком круто", "Пожар", "Красиво", "Круто двигается", "Горячая девушка", "Слишком круто", "Ух, жарко", "Бешеная", "Сексуальная", - писали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски засветила голую грудь на пикантном фото.