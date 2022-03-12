Потап обратился к российским блогерам со словами о том, что их "взяли и всех обнулили, теперь самый популярный блогер у вас это — путин!".

Украинская телеведущая Леся Никитюк потролила российских блогеров, которые прощаются с Instagram и переживают из-за потери заработка в этой соцсети.

Она отметила, что подобные инфлюэнсеры как были безработными, так ими и останутся. Такое сообщение появилось на странице ведущей в Instagram.

В комментариях звезду поддержали подписчики, добавив, что им не жалко блогеров, слезы у которых вызывает не несправедливое убийство людей армией России, а блокировка платформы для распространения фото и видео.

"На данный момент российские блогеры прощаются с Instagram. Безработные снова стали безработными", – написала Никитюк, добавив "Слава Украине".

У подписчиков телеведущей пост вызвал только положительные эмоции: "Жаль конечно, но не от всего сердца", "С удовольствием наблюдаем за слезками", "Скатертью дорожка в vk", "Слава Богу, а то надоело блокировать", "Это спецоперация. Их спасают".

Прокомментировал отключение соцсети в РФ и Потап. "А вы вообще все артисты и инфлюэнсеры России потерпите! Вы себя такими сейчас и проявили! В тот самый момент, когда вы обладая таким влиянием на аудитории, просто послушно засунули язычки в ротики и замолчали! А Вас взяли и всех обнулили, теперь самый популярный блогер у вас это — путин! И даже самые смелые реперы и блогеры, карьеры которых перечеркиваются у вас на глазах ничего не скажут и не сделают, потому что вы — ручные! Вот такая Свобода слова у Вас, Вот такие вы крутые и свободные! Нет Вас теперь, а те кто остались, потеряли уважение у Всей здравомыслящей публики! Жаль мне многие нравились, оказались мыльным пузырем!", - отметил Потап.

Как сообщал УНИАН, в России 14 марта полностью заблокируют Instagram. Решение было принято якобы из-за агрессивных и экстремистских сообщений в сторону россиян. Из-за этого работу потеряют более тысячи инфлюэнсеров.

На такую меру российских властей уже начали реагировать звезды социальных сетей из РФ, плача и прощаясь с подписчиками.

Так, одна из блогерш в истерике заявила, что Instagram – это ее "семья и душа" и она не готова прощаться с ритмом жизни, к которому привыкала 5 лет.