Пропутинская телеведущая окончательно спятила.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева назвала себя врагом президента Украины Владимира Зеленского. В эфире шоу "Новые русские сенсации" она заявила, что до 2014 года Зеленский "строил ей глазки", а она якобы не реагировала на знаки внимания.

"Тогда, естественно, об этом никто не думал и не присматривался: а какой он... Кто был твоим другом, вдруг становится врагом. С кем ты общался, вдруг от тебя отворачивается, или ты от них. Сейчас нельзя, как говорится, возвращаться в прошлое и думать, как это было", – сказала путинистка.

Стоит отметить, что данную информацию Кудрявцева выдала с таким выражением лица и интонацией, что может показаться, что она сожалеет о том, что вовремя не оценила Зеленского.

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Позиция Кудрявцевой по войне в Украине

Одиозная телеведущая с первых дней поддерживает полномасштабное российское вторжение. Она называет себя патриоткой России и говорит о том, что у нее ни разу не возникала мысль уехать из страны-агрессора.

Кроме того, она заявила, что в начале большой войны читала украинские новости и верила им, но позже поняла, что "половина – вбросы, половина неправда".

Напомним, как Лера Кудрявцева поддержала войну в Украине.

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