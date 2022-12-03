Исполнитель шокировал фанатов своим поступком.

Концерт российского исполнителя Григория Лепса в Санкт-Петербурге пошел не по плану. Артист знатно психанул, бросил микрофон об сцену и ушел.

Соответствующие видео появилось в соцсетях. Отмечается, что 3 декабря стало известно, что Лепс в честь 60-летия дал концерт в Ледовом дворце, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Фанаты вызвали исполнителя на бис, и он начал исполнять песню "Самый лучший день". Внезапно артист замотал головой, показал залу большой палец, бросил микрофон об сцену и молча ушел за кулисы.

Видео дня

Позже на странице Лепса в соцсети Instagram появился пост с извинениями от лица певца.

"Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно. Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день. Спасибо всем и до встречи на концертах в 2023 году!" - говорится в сообщении.

Отношение Лепса к войне в Украине

Популярный в России исполнитель оказался в числе сторонников президента РФ Владимира Путина. Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального обнародовали список "путинистов", в который попал и Григорий Лепс.

Кроме того, исполнитель засветился в Украине с оружием и неоднократно выступал для оккупантов на Донбассе. Артист даже посвятил российским убийцам песню.

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