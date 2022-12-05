Певец не захотел находиться рядом с артистом-путинистом Shaman.

На днях состоялись съемки ежегодном российском фестивале "Песня года". На мероприятие пришел и осудивший войну в Украине Леонид Агутин. Изначально он появился на красной дорожке, где должен был позировать для фотографов.

Однако, когда он увидел перед папарацци российского певца Shaman, прославляюшего российских оккупантов, отказался стоять с ним рядом. Поэтому Агутин сразу же ушел и вернулся только после того, как SHAMAN покинул фотозону.

"Пока SHAMAN беседовал с прессой на дорожку вышел Леонид Агутин, но тут же покинул ее. Как выяснилось позже, музыкант не хотел мешать коллеге, а также светиться в кадре. Когда Ярослав Дронов, он же SHAMAN, покинул фотозону, Агутин снова вышел к фотографам и охотно попозировал", - сообщают росСМИ.

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Леонид Агутин: что он говорит о войне в Украине

Российский певец Леонид Агутин на концерте в Москве призвал остановить войну в Украине и сорвал аплодисменты. Он отметил, что мирные люди не должны страдать, поэтому активные боевые действия на территории Украины нужно прекратить.

При этом Агутин заявил, что вместе с женой Анжеликой Варум остается в России. Однако в России певца стали обвинять в сборах средств для ВСУ. На своей странице в Instagram Агутин написал, что никакого отношения к помощи украинской армии ни он, ни его жена не имеют.

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