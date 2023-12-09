У певца обнаружили тромб.

Российский певец Леонид Агутин накануне вечером был экстренно госпитализирован в Москве. Предположительно, у него образовался тромб в ноге, пишет Telegram-канал Mash.

"55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь Леониду Николаевичу предстоит лечение, для начала - медикаментозное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5-го в Дубае - под угрозой отмены, как и предновогодние корпоративы: "Все зависит от эффективности лечения и реабилитации".

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Обновлено. В субботу, 9 декабря, Агутин вышел на связь после новостей о госпитализации:

"Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Всё прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго".

Агутин призывал остановить войну в Украине

Ранее УНИАН писал, что Леонид Агутин в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину призывал прекратить военные действия.

Он отмечал, что мирные люди не должны страдать:

"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. И оно и покажет. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия и наступил мир".

Вместе с тем певец продолжил выступать в России и не называл РФ и Путина агрессорами.

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