Вышитая рубашка получила орнамент со световыми мечами.

Легендарный актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайвокера в "Звездных войнах", показался в особенной вышиванке. Он примерил рубашку с необычным рисунком.

Актер рассказал, что таких вышиванок всего две. Рубашки с вышитыми световыми мечами сделали по заказу платформы UNITED24.

На своей странице в Twitter Хэмилл не только показал фото, на котором он позирует в необычной вышиванке. Он рассказал, что вторую такую рубашку можно выиграть.

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Розыгрыш вышиванки проводится ради сбора средств на восстановление школы в селе Бузова. По словам актера, любой желающий может "задонатить" 24 доллара (примерно 900 гривень) или больше, и тогда он примет участие в конкурсе.

Реакция комментаторов

Пользователи Twitter поблагодарили легендарного актера за то, что он продолжает поддерживать Украину. В комментариях под его фото и призывом "донатить" они пишут:

"Не перестану благодарить, спасибо"

"Ты живой супергерой, Марк. Настоящая сила та, что исходит из сердца и духа"

"Это прекрасно, благодарим за поддержку Украины".

Кто такой Марк Хэмилл и как он поддерживает Украину

71-летний актер, который стал звездой, сыграв Люка Скайвокера в "Звездных войнах", не только снимается в фильмах, а еще и занимается озвучкой. Его голос можно было услышать во многих мультфильмах и культовых сериалах.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Хэмилл поддержал нашу страну. Он стал послом платформы United24, помогал собирать деньги на дроны для ВСУ. Осень прошлого года актер делился первыми результатами своей работы. Тогда Хэмилл заявил о том, что Украина получила свыше 500 дронов с момента его присоединения к фандрейзинговой платформе United24 в качестве амбассадора.

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