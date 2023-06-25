После родов блогерша весила больше, чем хотела бы.

Украинская блогерша Даша Квиткова показалась с лишним весом. Так, она рассказала, что после родов весила значительно больше, чем хотелось бы. Однако лишний вес быстро ушел, когда она перешла на правильное питание и увеличила интенсивность спортивных нагрузок. Сегодня она полностью довольна своим телом.

"Я помню себя в этом теле, и оно тоже прекрасное, но лично мне было сложно именно физически. Я даже не могла нормально подняться на несколько этажей по лестнице. Мое тело было слабым и не выносливым по сравнению с тем, что сейчас", - сказала Квиткова.

В этом весе Дарья чувствует себя значительно лучше, и абсолютно не стесняется ходить в любой, даже самой откровенной одежде.

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Девушка призналась, что у нее есть целлюлит, и призвала подписчиц не переживать по этому поводу, поскольку он есть у всех.

"Он есть и его хорошо видно при плохом освещении. И на 100% он не уйдет. Мы - женщины, и это является нормой. Удалось его минимизировать питанием и тренировками. Целлюлит для женщин - не заболевание, а физиологическая норма - вторичный половой признак. Поэтому избавиться навсегда тонкой прослойки целлюлитных клеток невозможно", - объяснила экс-жена Никиты Добрынина.

Кто такая Даша Квиткова

Квиткова - украинская блогерша, победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. До января этого года Даша и Никита были единственной парой, которая после завершения съемок реалити не распалась, однако теперь они в разводе.

Но трудности в общении не мешают Добрынину и Квитковой воспитывать двухлетнего сына Льва - ради него они остались в хороших отношениях.

Напомним, Квиткова предположила что будет, если у Добрынина появится девушка.

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