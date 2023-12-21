По словам Грешновой, этот выбор дался Безрук очень сложно.

Актриса Любава Грешнова рассказала, что ее кума Галина Безрук любит Украину, но была вынуждена остаться в России.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения они не общаются, но она знает, что муж-россиянин Безрук не позволил бы ей уехать вместе с их дочерью Василисой из страны-агрессора.

"Точно знаю, что ей было очень сложно, она переживала. Не могла сделать выбор – ребенок с российским паспортом, муж тоже. И он бы не разрешил вывезти девочку. Я знаю, что Галя в душе очень любит Украину. Думаю, что ей тяжело далось решение остаться в России", - сказала Грешнова в интервью "Обозревателю".

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Она добавила, что с теплом относится к Безрук, несмотря на то, что та осталась в России и они больше не общаются.

"Мы были родными людьми", - добавила Любава.

К слову Любава Грешнова и Галина Безрук породнились в феврале 2017 года, когда дочери Безрук было всего два месяца.

Отметим, Галина Безрук снималась в таких популярных украинских сериалах как "Последний москаль", "Домик на счастье" и "Слуга народа". Однако она все же решила строить карьеру в РФ, поэтому последние годы актриса живет именно там.

Напомним, ранее Галина Безрук заговорила о родителях из Киева. Она заявила, что родители поддерживают ее решение оставаться в России.

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