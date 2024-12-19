Эта песня набрала уже более 2 миллионов просмотров на YouTube.

Два года назад украинская певица Тоня Матвиенко выпустила песню "Кульбаби", однако тогда она не взлетела. А вот сейчас этот трек стал вирусным.

В интервью Наталье Тур артистка сказала, что не ожидала такого успеха.

"Представляете, я эту песню презентовала два года назад. Я была за границей. У меня не было денег снять видеоклип. Мне лейбл, пиарщик начали говорить, что сейчас что-то происходит. В какой-то момент я перестала дышать. Я просто наблюдала за тем, что происходит. Я вчера Арсену (муж Матвиенко, - УНИАН), что это сон. Я радуюсь, и даже несколько раз дома закричала, потому что я увидела сколько просмотров на YouTube. Я на это заслуживаю", - рассказала Матвиенко.

Она добавила, что всю жизнь старалась и искала хит, чтобы людям нравилось.

"Я смотрела, как у других артистов это происходит. И сейчас этот момент. Спасибо, что в моей жизни это случилось", - отметила Тоня.

Также певица рассказала, что этот хит для нее написал Иван Клименко. Однако стоимость песни "Кульбаби" она не назвала.

Стоит отметить, что песня "Кульбаби" набрала на YouTube уже 2,2 миллиона просмотров.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как поделила наследство мамы с двумя братьями.

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