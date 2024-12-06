Артистка отметила, что они избежали скандалов при разделе имущества.

Дочь легендарной артистки покойной Нины Матвиенко - известная украинская певица Тоня Матвиенко - рассказала, что досталось ей в наследство после смерти матери, которой не стало в октябре 2023 года. Исполнительница объяснила, как поделила наследство с двумя родными братьями.

В комментарии для программы "Утро в большом городе" знаменитость отметила, что они уже с братьями священнослужителем Януарием и военным Андреем решили, кому какое имущество достанется. По словам Тони, этот процесс обошелся без скандалов и они сразу пришли к согласию в этом вопросе.

В частности, певице от Нины Митрофановны достался загородный частный дом, в котором она жила с мужем и дочерьми еще до смерти мамы. А вся остальная недвижимость досталась сыновьям покойной звезды. Однако Тоня не стала раскрывать, какой именно недвижимостью теперь владеют мужчины.

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"Мы продолжаем жить в доме мамы. И все по наследству досталось мне. Мы поделили. Им другое досталось, а мне дом. У нас от родителей есть недвижимость. И после смерти мамы мы договорились, кто что хочет. Без скандалов поделили. Папа со мной живет. И так будет всегда, потому что это мой папа", - подчеркнула артистка.

Матвиенко признается, что до сих пор не оправилась от пережитого год назад. Знаменитости пока трудно осознать до конца, что мамы больше нет. В их доме памятной для нее остается комната мамы.

"Видимо, до конца еще нет этого принятия, что человека нет. Я не оправилась, но комнатка ее есть. А я продолжаю петь", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, что была на грани развода с Мирзояном. Певица рассказала, как объясняет мужу, когда ей чего-то не хватает в отношениях.

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