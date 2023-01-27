Исполнительница роли Валентины Будько из популярного ситкома называет войну в Украине "спецоперацией", а также верит кремлевской пропаганде.

Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко после 24 февраля 2022 года ничего не говорила о войне в Украине. Уроженка Донецка продолжает жить и работать в России, лишь изредка цинично вспоминая о происходящем на родине, называя это "спецоперацией".

Сейчас Кравченко посетила программу путиниста Бориса Корчевникова. Ведущий спросил о том, как сейчас Татьяна общается со своими друзьями и родственниками из Украины. Актриса честно призналась, что оборвала с ними контакты, потому что те якобы не понимают почему проводится "спецоперация" (так в РФ называют войну),

Так, звезда "Сватов" вспомнила о подруге, которая с самого начала говорила ей правду о войне, но та не поверила. Через время Кравченко снова попробовала поговорить с подругой в надежде, что та "остыла".

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"Через какое-то время я позвонила своей близкой подруге. Я думала, что она остыла, одумалась, увидела, а там еще хуже…", - призналась актриса.

Не обошли стороной Корчевников и Кравченко украинскую актрису Анну Кошмал. Кошмал с первых дней полномасштабной войны пыталась обратиться к своим коллегам из России, чтобы те подключились и начали рассказывать правду о происходящем в Украине, однако ответа получить не удалось. Как говорила Кошмал, из всего актерского состава "Сватов" ее поддержали всего несколько человек, и в этом списке нет ни самой Татьяны Кравченко, ни ее сериального мужа Федора Добронравова.

"Кто так мозги промыл? Ничего не предвещало… Она такая спокойная, немногословная, мы все ее поддерживали. В каком месте ее души созрела такая ненависть и такая злость к нам? Она теперь, получается, мой личный враг", - сказала Кравченко.

Какие актеры "Сватов" поддержали войну

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно напала на Украину. С тех пор страна-агрессор ежедневно бомбит украинские города и убивает мирных жителей. Против войны выступило не так много российских знаменитостей. Больше тех, кто поддержал агрессивную политику Кремля.

Среди них Федор Добронравов, который в 2022 году посещал в госпитале раненных оккупантов и желал им победы. Также поддержала войну Олеся Железняк, которой досталась роль Ларисы Буханкиной. Сторонницей режима оказалась Инна Королева, которая сыграла в сериале Машу Ковалеву.

Напомним, поддержавшая войну звезда "Сватов" Олеся Железняк "набросилась" на Анну Кошмал.

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