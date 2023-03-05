Сейчас Ирине Андреевой 30 лет.

Российская актриса Ирина Андреева еще в юные годы стала едва ли не звездой номер один благодаря съемкам в юмористическом сериале "Моя прекрасная няня".

Симпатичная, смешная, непосредственная девочка сыграла роль младшей дочери продюсера Максима Шаталина. В сериале ее звали Ксюшей. Тогда ей пророчили большое будущее в киносфере.

Родилась Андреева в Питере в 1992 году. С детства она занималась балетом, а позже пошла на гимнастику. Однако после переезда в Москву она прекратила заниматься спортом.

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Позже ее пригласили на съемки "Моей прекрасной няни". К слову, ее мама была декоратором и обустраивала все локации. Но и об учебе она не забывала. Андреева паралельно училась в Лондоне.

После окончания сериала актриса поняла, что кино - это не ее, учиться ей нравилось больше. В итоге она переехала в Лондон и продолжила учебу по специализации "Международная политика".

Сейчас она живет за границей, много путешествует. У нее есть молодой человек, с которым они находятся в Швейцарии.

Напомним, ранее актера из "Моей прекрасной няни" обвинили в педофилии.

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