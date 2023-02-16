Сейчас полиция выясняет все подробности.

В Раменском директор частной семейной школы написала заявление в полицию на российского актера и музыканта Махача Мухайдинова. Она обвинили его в том, что он приставал к детям, в том числе и к ее ребенку.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Мухайдинов подрабатывал в этой школе учителем музыки. Он индивидуально занимался с 9-летней дочкой директора и на одном из занятий совершил насильственные действия сексуального характера.

Женщина сразу же вызвала полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали.

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Стоит отметить, что среди его учеников были и другие дети, но о других инцидентах пока неизвестно.

Чем известен Махач Мухайдинов

Мухайдинов несколько лет был бас-гитаристом рок-группы "Земляне", а в российских сериалах в основном играл эпизодические роли. В "Папиных дочках" он был охранником в супермаркете, в "Моей прекрасной няне" - медбратом.

Напомним, ранее Сальма Хайек рассказала об издевательствах Харви Вайнштейна на съемках "Фриды".

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