Маша Ефросинина попала в курьезную ситуацию.

Сегодня состоялся 12 эфир шоу "Танцы со звездами", на котором выступил именинник и победитель пятого сезона Игорь Ласточкин.

После выступления он вместе с Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук поднялся на балкон к ведущей Маше Ефросининой. Звезда решила поздравить своего коллегу по программе "Лига смеха" достаточно эксцентричным образом.

Она встала перед ним на колени и прокричала: "С днем рождения!".

Читайте такжеПозор звезд: кто на сцене обмочился, кого стошнило, а кто засветил "клубничку"Отметим, выступление участников проекта и Игоря Ласточкина судьи оценили не очень высоко. Судья Макс Чмерковский отметил, что не увидел в их паре развития. Зрители, кажется, такого же мнения, ведь Костя и Роксоляна могут попасть в зону риска.

Напомним, участник "Танцев со звездами" хочет повторить успех Владимира Зеленского.

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Автор: Диана Могилевич