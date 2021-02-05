Кристофер Пламмер / фото everythingzoomer.com
Умер канадский актер театра и кино Кристофер Пламмер. Ему был 91 год.
Читайте такжеУмер звезда "Бригады" и "Бумера" Виталий АльшанскийКак пишет Deadline, смерть актера подтвердили его родные.
Его менеджер и друг Лу Питт заявил, что актер был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, придерживаясь старомодных манер, ироничного юмора и музыки слов.
Кристофер Пламмер: что известно об актере
- Артур Кристофер Орм Пламмер родился в Торонто в 1929 году.
- Лауреат премий «Эмми», «Тони», Гильдии киноактеров США, «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух».
- Наибольшую известность Пламмеру принесли роли в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Игры разума», «Сокровище нации», «Воображариум доктора Парнаса», «Девушка с татуировкой дракона».
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