Наибольшую популярность Пламмеру принесли роли в фильмах "Возвращение Розовой пантеры", "12 обезьян", "Девушка с татуировкой дракона".

Умер канадский актер театра и кино Кристофер Пламмер. Ему был 91 год.

Читайте такжеУмер звезда "Бригады" и "Бумера" Виталий АльшанскийКак пишет Deadline, смерть актера подтвердили его родные.

Его менеджер и друг Лу Питт заявил, что актер был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, придерживаясь старомодных манер, ироничного юмора и музыки слов.

Кристофер Пламмер: что известно об актере

Артур Кристофер Орм Пламмер родился в Торонто в 1929 году.

Лауреат премий «Эмми», «Тони», Гильдии киноактеров США, «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух».

Наибольшую известность Пламмеру принесли роли в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Игры разума», «Сокровище нации», «Воображариум доктора Парнаса», «Девушка с татуировкой дракона».

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Автор: УНИАН