Она также призналась, ревнует ли сейчас любимого.

Жена украинского ведущего Григория Решетника - Кристина - рассказала о ревности в их отношениях.

Она призналась, что сейчас достаточно спокойно реагирует на внимание женщин к своему мужу, ведь понимает, что это часть его профессии. Однако в начале их отношений были поклонницы, которые не давали покоя Григорию и Кристина сильно ревновала.

"Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что Григорий всегда в окружении девушек прекрасных, красивых, умных. Меня это совершенно не пугает, а наоборот я к этому нормально отношусь. Но в начале отношений были поклонницы, которые звонили в два часа ночи, в час, то есть, когда это уже систематически, то я говорила: "Так, мы или блокируем, или я беру трубку и сейчас с ними решу вопрос", - рассказала Кристина в интервью для проекта "Тур зірками".

Сам Решетник добавил, что такие заигрывания были от поклонниц до того момента, пока он публично не рассказал о своей избраннице и свадьбе. По словам ведущего, он никогда не позволяет флирт в общении с другими женщинами и ценит отношения с любимой.

"Безусловно, и флиртуют, и кого-то не останавливает присутствие жены, но я благодарен прежде всего за то, что рядом со мной такая самодостаточная жена, которую я также ревную к тренерам, отпуская в спортивный зал. Я просто чувствую в себе мужскую ответственность не давать поводов, ведь убежден, что любой флирт, если его не останавливать, превратится в измену и в разрушение отношений".

К слову, Григорий и Кристина уже 14 лет в браке. Супруги воспитывают трех общих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о ревности в отношениях с мужем.

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