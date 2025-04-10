Активисты требуют, чтобы россиянка продемонстрировала свою позицию относительно войны.

Российская певица Кристина Орбакайте попала в скандал в Литве. 31 мая в Вильнюсе запланировано выступление россиянки, которая до сих пор не выразила четкой позиции относительно войны, в отличие от ее матери - Аллы Пугачевой. Общественные деятели призвали отменить концерт артистки, чтобы не пачкать литовскую культуру "плесенью русского мира".

Как сообщает LRT, активистка Иева Чепайте отметила, что Орбакайте до сих пор не осудила нападение оккупантов на Украину, а в 2022 году она выступала в аннексированном Крыму. Поэтому специалист по коммуникациям обратилась с требованием к организаторам ее выступлений отменить его. Она иронично поинтересовалась у них: "Рубли берут верх над ценностями, или вы сами немного дружите с Путиным?".

На ситуацию вокруг шоу исполнительницы отреагировал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас. Он призвал организаторов события и саму Орбакайте продемонстрировать четкую позицию относительно войны.

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"Я видел в интернете фотографию, очень старую, где Орбакайте получает какую-то награду от Владимира Путина. Если мы посмотрим на 20-летний период, то есть много людей, которые имели какие-то отношения с ним. Но их позиция относительно войны в Украине сейчас, очевидно, важнее. У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и обнародовать ответ", - сказал политик.

Эксперт по вопросам обороны и безопасности Ауримас Навис отметил, что сейчас война продолжается не только в Украине. Все активнее распространяется по миру информационная война. Поэтому он считает, что выступление россиянки может быть одним из проявлений российской пропаганды в Литве, чего никак нельзя допустить.

"Мы не всегда видим, что к нам кто-то приезжает, чтобы дать концерт, показать спектакль или балет. Но мы попадаем на крючок и выделяем на государственном уровне или частными компаниями средства на какие-то мероприятия или деятельность, которая распространяет культуру "русского мира". Мы всегда хотим оглядываться назад на российскую культуру через постсоветскую ментальность. Поэтому она нам кажется приемлемой и даже приятной. И россияне этим пользуются", - добавил Навис.

В Минкульте Литвы указали, что сейчас на всех граждан, которые хотят попасть в страну, наложены ограничения. Чтобы пересечь литовскую границу, они проходят строгую проверку. Правда, ситуация с дочерью Пугачевой несколько осложнена. Дело в том, что у нее есть паспорт Литвы, поэтому запретить ее приезд - невозможно.

Как известно, с 2014 года Орбакайте внесена в базу "Миротворец" за приезд с концертом в оккупированный Крым. В 2022 году и до сих пор она никак не высказывалась о войне и не называла имена виновных в терроре в Украине. Несмотря на то, что она покинула страну-агрессора, все равно приезжала в РФ, выступала там и появлялась на пропагандистских каналах.

В 2023-м певица заявила, что покидает российскую сцену и уехала в США. Тогда она сказала: "В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы. Встретимся когда-то в лучшей жизни". Весной 2024 года россиянка решила поддержать оккупантов и их семьи, выделив 50 билетов на свой концерт.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте вспомнила Аллу Пугачеву и неожиданно призвала к "мирному небу". Со сцены она решила процитировать слова легендарной родственницы и заговорила о человеческой злобе во всем мире.

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